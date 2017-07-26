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    Кэмерон намерен снять новую трилогию о Терминаторе

    Голливудский актер Арнольд Шварценеггер уже заявил, что собирается сняться в шестой части фильма Терминатор

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Известный американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует снять новую трилогию о Терминаторе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Вопрос в том, изжила себя франшизы или ее можно освежить… Я веду переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе, а права на американском рынке в течение полутора лет перейдут ко мне, согласно законодательству об авторских правах США, мы обсуждаем, что можно сделать", - заявил Д.Кэмерон, добавив, что на данный момент он склоняется к созданию именно трилогии.

    Отметим, что голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер уже заявил, что собирается сняться в шестой части фильма "Терминатор".

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