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Спейни и Сарсгаард стали лучшими актерами Венецианского кинофестиваля

Спейни и Сарсгаард стали лучшими актерами Венецианского кинофестиваля Американская актриса Кейли Спейни удостоена Кубка Вольпи как лучшая исполнительница женской роли.
Шоу-бизнес
9 сентября 2023 г. 23:41
Спейни и Сарсгаард стали лучшими актерами Венецианского кинофестиваля

Американская актриса Кейли Спейни удостоена Кубка Вольпи как лучшая исполнительница женской роли.

Как передает Report, об этом объявило международное жюри 80-го Венецианского кинофестиваля во главе с американским режиссером Дэмьеном Шазеллом.

Спейни сыграла в картине о жене Элвиса Пресли "Присцилла" (Priscilla), которую сняла режиссер София Коппола. Кубка Вольпи как лучший исполнитель мужской роли был удостоен американский актер Питер Сарсгаард. Он сыграл в фильме "Память" (Memory) мексиканца Мишеля Франко.

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Версия на азербайджанском языке Speyni və Sarsqaard 80-ci Venesiya Film Festivalında ən yaxşı aktyorlar mükafatına layiq görülüblər

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