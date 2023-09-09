Спейни и Сарсгаард стали лучшими актерами Венецианского кинофестиваля

Американская актриса Кейли Спейни удостоена Кубка Вольпи как лучшая исполнительница женской роли.

Американская актриса Кейли Спейни удостоена Кубка Вольпи как лучшая исполнительница женской роли.

Как передает Report, об этом объявило международное жюри 80-го Венецианского кинофестиваля во главе с американским режиссером Дэмьеном Шазеллом.

Спейни сыграла в картине о жене Элвиса Пресли "Присцилла" (Priscilla), которую сняла режиссер София Коппола. Кубка Вольпи как лучший исполнитель мужской роли был удостоен американский актер Питер Сарсгаард. Он сыграл в фильме "Память" (Memory) мексиканца Мишеля Франко.