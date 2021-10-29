Каталог песен Дэвида Боуи оценивается в 200 млн долларов

Представители Дэвида Боуи решили выставить на продажу полный каталог песен музыканта, который оценивается в 200 млн долларов США

Представители Дэвида Боуи решили выставить на продажу полный каталог песен музыканта, который оценивается в 200 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц.

По их данным, переговоры близятся к завершению, и о сделке может быть объявлено в ближайшие недели.

Сборник песен Боуи - один из самых ожидаемых на рынке во время настоящего ажиотажа вокруг авторских прав на музыку, отмечает издание. Их стоимость в последние годы взлетела - новую жизнь старым хитам дали сервисы потоковой музыки.