Каталог песен Дэвида Боуи оценивается в 200 млн долларов

Представители Дэвида Боуи решили выставить на продажу полный каталог песен музыканта, который оценивается в 200 млн долларов США.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц.
По их данным, переговоры близятся к завершению, и о сделке может быть объявлено в ближайшие недели.
Сборник песен Боуи - один из самых ожидаемых на рынке во время настоящего ажиотажа вокруг авторских прав на музыку, отмечает издание. Их стоимость в последние годы взлетела - новую жизнь старым хитам дали сервисы потоковой музыки.