К виновникам путаницы на "Оскаре" приставлены телохранители

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ После конфуза на церемонии вручения "Оскара" возле домов Брайана Куллинана и Марты Руиз были усилены меры безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

Представитель PwC уточнила, что сотрудникам была предоставлена защита, после того как их домашние адреса и фотографии близких были опубликованы в СМИ.

Днем ранее американская киноакадемия объявила, что больше не будет сотрудничать с Куллинаном и Руиз.

На последней церемонии вручения "Оскаров" случился один из самых крупных конфузов в истории премии: вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Позже стало известно, что причиной конфуза стала путаница с конвертами, которые выдавали ведущим Куллинан и Руиз.