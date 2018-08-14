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    К дому Рианны в Голливуде приехала полиция

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В США к дому певицы Рианны из-за срабатывания сигнализации приехали правоохранители. 

    Как передает Report со ссылкой на портал TMZ, однако тревога оказалась ложной.

    Отмечается, что у здания были замечены полицейские машины и даже вертолёт полицейского департамента Лос-Анджелеса. Самой певицы в этот момент дома не было.

    Однако присутствие большого числа правоохранителей объясняется тем, что в мае в дом к Рианне пробрался мужчина и проспал там всю ночь в ожидании звезды.

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