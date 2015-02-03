Известный украинский певец разбился насмерть в ДТП

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Утром 2 февраля в дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области возле села Лозоватка погиб известный украинский певец, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко, которого зрители знают под псевдонимом Кузьма Скрябин.

По сообщениям Report, как пишет "Комсомольская правда в Украине", эту информацию подтвердили в пресс-службе Управления ГАИ МВД страны.

"Наши сотрудники "вырезают" тело погибшего из автомобиля", - сообщили в Криворожском управлении ГСЧС.

Машина артиста Toyota Sequoia, за рулем которой находился он сам, столкнулась с молоковозом ГАЗ-53. Водитель молоковоза выжил и даже не обратился за медицинской помощью.

Музыкант погиб на месте, а девушка, которая была с ним в автомобиле с многочисленными травмами доставлена в больницу.