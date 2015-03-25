​Известный турецкий певец Каяхан помещен в реанимацию

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Известный турецкий композитор и певец Каяхан, страдающий раковой опухолью мягких тканей, помещен в реанимационное отделение больницы «Аджыбадем Маслак».

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, по поступившей информации, лечение музыканта будет продолжена здесь в течение еще 1-2 дней.

После длительного перерыва Каяхан 14 февраля – в День всех влюбленных вышел на сцену в концерте, устроенном муниципалитетом Бешикташа, вместе с супругой Ипек Аджар и певицей Нилуфер.