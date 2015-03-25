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    ​Известный турецкий певец Каяхан помещен в реанимацию

    Певец страдает от рака

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Известный турецкий композитор и певец Каяхан, страдающий раковой опухолью мягких тканей, помещен в реанимационное отделение больницы «Аджыбадем Маслак».

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, по поступившей информации, лечение музыканта будет продолжена здесь в течение еще 1-2 дней.

    После длительного перерыва Каяхан 14 февраля – в День всех влюбленных вышел на сцену в концерте, устроенном муниципалитетом Бешикташа, вместе с супругой Ипек Аджар и певицей Нилуфер.

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