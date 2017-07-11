Cкончался известный турецкий актер

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В возрасте 83 лет скончался известный турецкий актер Фикрет Хакан.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, актер проходил лечение в Стамбуле в Учебно-исследовательской больнице Картал имени доктора Лютфи Кырдара.

Отметим, что Фикрет Хакан родился 23 апреля 1934 года в Балыкесир.

Актер сыграл в 163 фильмах и сериалах. В 1998 году удостоен звания государственный артист. Актер сыграл последнюю роль в фильме под названием "Слияние сердец", снятом в 2014 году.