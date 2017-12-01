Известный турецкий актер приехал в Баку

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку приехал известный турецкий актер Тамер Карадаглы.

Как сообщает Report, цель приезда актера заключается в участии в передаче азербайджанской актрисы Малахат Аббасовой "Məlahətli söhbətlər".

Имеющий азербайджанские корни актер заявил, что был очарован Баку и уже назначил встречи с живущими здесь родственниками: "У меня здесь много родственников. Все звонят и предлагают встретиться. Я родом из Гянджи, поэтому у меня и там есть родственники. В мои планы входит поездка в Гянджу. Я хочу увидеть родственников. Я знал, что здесь меня очень любят, но не представлял, что до такой степени. Это меня очень обрадовало".

Т. Карадаглы не скрыл также восхищения Азербайджанским государственным музыкальным театром.

Отметив о частом приготовлении в его семье блюд азербайджанской кухни, актер заявил, что для него очень важно отведать их здесь, на Родине: "В моей семье готовят такие блюда, как пити и пр. С самого рождения в семье готовили азербайджанские блюда. Поэтому для меня это не чуждо".