Известный турецкий актер перенес инфаркт

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Известный турецкий актер, прославившийся благодаря комедийной передаче Güldür Güldür, Чаглар Чорумлу перенес инфаркт.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе съемок рекламы актеру стало плохо, была вызвана машина скорой помощи. В ходе обследования выяснилось, что он перенес инфаркт. Актера доставили в больницу, где была произведена операция по шунтированию.

Чаглар Чорумлу несколько дней оставался в больнице под наблюдением врачей, после чего был выписан домой.