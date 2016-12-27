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    Известный турецкий актер перенес инфаркт

    Ему сделано шунтирование

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Известный турецкий актер, прославившийся благодаря комедийной передаче Güldür Güldür, Чаглар Чорумлу перенес инфаркт. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе съемок рекламы актеру стало плохо, была вызвана машина скорой помощи. В ходе обследования выяснилось, что он перенес инфаркт. Актера доставили в больницу, где была произведена операция по шунтированию. 

    Чаглар Чорумлу несколько дней оставался в больнице под наблюдением врачей, после чего был выписан домой. 

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