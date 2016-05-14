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    Известный телеведущий представит результаты голосования от Азербайджана на конкурсе Евровидение-2016

    Сегодня состоится финал конкурса

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Европейский Вещательный Союз назвал имя ведущего, который объявит итоговые результаты голосования от Азербайджана на песенном конкурсе Евровидение-2016, проходящего в Стокгольме.

    Как сообщает Report, результате голосования представит известный азербайджанский телеведущий Турал Асадов.

    Отметим, что сегодня на сцене "Globe Arena" в Стокгольме состоится финал конкурса "Евровидение".

    Представитель Азербайджана Самра Рагимли с песней "Miracle" (Чудо) выступит 4-й по счету.

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