Известный телеведущий представит результаты голосования от Азербайджана на конкурсе Евровидение-2016

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Европейский Вещательный Союз назвал имя ведущего, который объявит итоговые результаты голосования от Азербайджана на песенном конкурсе Евровидение-2016, проходящего в Стокгольме.

Как сообщает Report, результате голосования представит известный азербайджанский телеведущий Турал Асадов.

Отметим, что сегодня на сцене "Globe Arena" в Стокгольме состоится финал конкурса "Евровидение".

Представитель Азербайджана Самра Рагимли с песней "Miracle" (Чудо) выступит 4-й по счету.