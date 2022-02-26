Известный российский актер также внесен в санкционный список ЕС

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза.

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Так, Певцов попал под санкции в связи с тем, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской "народными республиками".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.

Отметим, что на счету Дмитрия Певцова свыше 70 ролей в фильмах и сериалах, среди которых: Октин Хаш в "Подземелье ведьм", Генрих Наваррский в "Графине де Монсоро", Сергей Александрович Челищев в сериале "Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат"и т.д.