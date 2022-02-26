О нас
Аудио новости

Известный российский актер также внесен в санкционный список ЕС

Известный российский актер также внесен в санкционный список ЕС Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза.
Шоу-бизнес
26 февраля 2022 г. 06:11
Известный российский актер также внесен в санкционный список ЕС

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Так, Певцов попал под санкции в связи с тем, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской "народными республиками".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.

Отметим, что на счету Дмитрия Певцова свыше 70 ролей в фильмах и сериалах, среди которых: Октин Хаш в "Подземелье ведьм", Генрих Наваррский в "Графине де Монсоро", Сергей Александрович Челищев в сериале "Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат"и т.д.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
26 февраля 2022 г. 01:43
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19
В Азербайджане арестованы должностные лица
В Азербайджане арестованы должностные лица
25 февраля 2022 г. 10:45
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
25 февраля 2022 г. 01:44
Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi