Известный рэпер Эминем побил собственный рекорд по скорости читки

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Известный американский рэпер Эминем побил собственный рекорд по скорости читки.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это подсчитал один из фанатов рэпера.

Так, в новой песни "Queen" Ники Минаж, которую певица исполнила вместе с Labrinth и Эминемом, американский рэпер прочитал 123 слога за 12 секунд. То есть рэпер произнес 10,3 слов за секунду.

Напомним, что в своей песне "Rep God" за 6 минут рэпер произнес 1,560 слов, использовав 9,6 слов в секунду и тем самым попав в Книгу рекордов Гиннеса. Пока неизвестно будет ли учтен новый рекорд.