Известный турецкий певец пожертвовал 250 тысяч лир в Фонд просвещения Турции

Баку. 17 января REPORT.AZ/ Известный турецкий певец Мурат Боз пожертвовал 250 тысяч лир (79 тысяч манатов) в Фонд просвещения Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, генеральный директор Фонда Йылдыз Гюнай отметила, что была удивлена переводом большой суммы денег.

По словам женщины, по причине того, что сумма была большой, они разыскали этого благотворителя. Им оказался известный турецкий певец Мурат Боз.

Й.Гюнай сказала, что в Фонд просвещения Турции часто переводят большие суммы по ошибке: "Если кто-то дарует большую сумму нашей организации, мы обязательно знакомимся с этим филантропом".

По словам гендиректора, мало тех, кто делает такие пожертвования тайным способом, не имея контактов с Управлением фонда.