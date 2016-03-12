Известный британский композитор покончил с собой

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Известный британский композитор и музыкант Кит Эмерсон покончил с собой, выстрелив в голову, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Полицейские обнаружили тело музыканта в его доме в городе Санта-Моника, штат Калифорния. По предварительным данным, это было самоубийство, сообщил агентству представитель полиции Руди Камарена.

Эмерсона называют одним из самых выдающихся клавишников в истории рок-музыки. Он получил известность за работу в коллективах The Nice и Emerson, Lake & Palmer.