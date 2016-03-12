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    Известный британский композитор покончил с собой

    Кит Эмерсон выстрелил себе в голову

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Известный британский композитор и музыкант Кит Эмерсон покончил с собой, выстрелив в голову, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Полицейские обнаружили тело музыканта в его доме в городе Санта-Моника, штат Калифорния. По предварительным данным, это было самоубийство, сообщил агентству представитель полиции Руди Камарена.

    Эмерсона называют одним из самых выдающихся клавишников в истории рок-музыки. Он получил известность за работу в коллективах The Nice и Emerson, Lake & Palmer.

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