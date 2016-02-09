Известный голливудский актер страдает раком кожи

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Известный голливудский актер, австралийский теле- и киноактер, продюсер Хью Майкл Джекман страдает раком кожи.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, актер сообщил, что борется с раком.

Он порекомендовал всем пользоваться солнцезащитными кремами. Он отметил, что страдает относительно легкой формой рака кожи.

С 2013 года актер перенес 5 операций.

Напомним, что Хью Майкл Джекман родился в 1968 году в Сиднее. Свою карьеру начал с телесериалов, был удостоен премий "Тони" и "Эмми".