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    Известный голливудский актер страдает раком кожи

    Хью Майкл Джекман порекомендовал всем пользоваться солнцезащитными кремами

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Известный голливудский актер, австралийский теле- и киноактер, продюсер Хью Майкл Джекман страдает раком кожи.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, актер сообщил, что борется с раком. 

    Он порекомендовал всем пользоваться солнцезащитными кремами. Он отметил, что страдает относительно легкой формой рака кожи. 

    С 2013 года актер перенес 5 операций.

    Напомним, что Хью Майкл Джекман родился в 1968 году в Сиднее. Свою карьеру начал с телесериалов, был удостоен премий "Тони" и "Эмми". 

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