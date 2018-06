Известные звезды Голливуда получат роли в одном фильме

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Известные звезды Голливуда Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо исполнят главные роли в новом фильме Квентина Тарантино.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, фильм Once Upon a Time in Hollywood ("Однажды в Голливуде") - это история про некогда популярного ведущего Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его постоянного дублера Клиффа Бута (Брэд Питт).

События фильма происходят в 1969 году в Лос-Анджелесе. Премьера Once Upon a Time in Hollywood намечена на 9 августа 2019 года.