Известные российские певцы выступят с концертом в Баку

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Известные российские певцы Натан и Анна Седокова выступят с концертом в Баку.

Как сообщает Report, об этом сообщил гендиректор "Dosso Dossi" Хикмет Эраслан.

По его словам, концерт пройдет в "Enerji Club" в рамках выставки "Dosso Dossi Fashion Show".

Х.Эраслан заявил, что они счастливы приездом в Баку: "Во время прошлогодних концертов и показа мод "Dosso Dossi" мы пережили в Баку атмосферу фестиваля. Сегодня мы вновь вместе с друзьями в Баку. Чувствуем себя как дома. Внеся свой вклад в концепцию "Одна нация – два государства", мир моды еще более укрепит существующие братские отношения между Турцией и Азербайджаном".

Отметим, что 16-18 сентября в Баку проходит крупномасштабная текстильная выставка-шоу "Dosso Dossi Fashion Show".

На выставке в зале "Balo" отеля "Flame Towers" свою продукцию представляют 40 турецких текстильных компаний. Выставка объединяет производителей оптовой одежды из 30 стран с известными текстильными брендами в Турции.

Стенды, на которых представлена специально подготовленная текстильная продукция, представляют важное значение для представителей ткацкого мастерства Турции и Азербайджана.