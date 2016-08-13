​Известные бельгийские режиссеры снимут фильм о терроризме

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Двукратные обладатели "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, известные бельгийские режиссеры, сценаристы и продюсеры братья Люк и Жан-Пьер Дарденн приступили к работе над фильмом о терроризме, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уже пишем сценарий, и надеемся снять фильм в Бельгии осенью следующего года", - приводит слова Люка Дарденна агентство Belga.

Напомним, что утром 22 марта в международном аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Братья Дарденн получили "Золотую пальмовую ветвь" в 1999 году за фильм "Розетта" и в 2005 году за фильм "Дитя".