​Известный голливудский актер станет преподавателем в университете

Американский актер Мэттью Макконахи станет преподавать в Техасском университете с осени 2019 года, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Актер периодически посещал вуз с 2015 года, а накануне университет сделал заявление, в котором сообщается о его повышении за "выдающуюся работу учителя и наставника".

Уточняется, что доктор М.Макконахи будет преподавать на факультете радио и телевидения.

В университете Техаса добавили, что уважают актера за его "готовность работать со студентами за пределами класса".