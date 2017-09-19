Известная украинская певица выступит с концертом в Баку

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку с концертом выступит народная артистка Украины, известная певица Тина Кароль.

Как сообщает Report, концерт запланирован на 25 ноября в Elektra Events Hall.

Отметим, что Т. Кароль родилась 25 января 1985 года в Магаданской области Российской Федерации.

В 2004 году она окончила Киевскую высшую музыкальную школу. Певица обрела популярность в Украине после участия в конкурсе "Новая Волна - 2005". В 2006 году она представила Украину на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Show Me Your Love" и заняла 7-ое место. Она также получила известность как член жюри музыкального конкурса "Голос Украины".