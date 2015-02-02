Известная украинская группа "Бумбокс" даст концерт в Баку

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Известная украинская фанки-группа "Бумбокс" даст концерт в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт группы, концерт состоится 1 августа в Зеленом театре.

Билеты уже продаются во всех кассах города. Цена билета варьирует от 20 до 90 AZN.

"Бумбокс" уже несколько раз давала концерты в Баку. Популярная на пространстве СНГ группа, исполняет песни на украинском, русском и английском языках. Солистом группы с момента ее основания в 2004-ом году является Андрей Хлывнюк.

"Бумбокс" является автором таких хитов, как "Вахтерам", "Летний дождь" и т.д.