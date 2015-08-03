​Известная российская группа "Серебро" отменила выступление в Армении ради концерта в Баку

Баку. 3 августа. REPORT. AZ/ Известная российская группа "Серебро" отменила запланированное выступление в Армении ради концерта в Баку. Как сообщает Report, об этом рассказал источник в составе группы.

По информации, запланированный ранее в соответствии с летней программой в одном из центров отдыха Еревана концерт был отменен из-за предложения, поступившего из Баку.

Отметим, что концерт трио "Серебро" состоится 8 августа в расположенном на территории Абшеронского пляжного комплекса Dalga Beach Nightclub.