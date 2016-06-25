​Известная рок-группа Aerosmith распалась

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Известная рок-группа Aerosmith объявила о своем распаде после 46 лет деятельности.

Как сообщает Report, участники группы в 2017 году отправятся в прощальный тур и выступят в знаменитых концертных салонах мира.

Солист группы Стивен Тайлер заявил: "Пришло время, поэтому мы отправимся в прощальный тур". Он отметил, что в мире осталось всего две группы с оригинальным составом – Aerosmith и Rolling Stones.

Отметим, что рок-группа Aerosmith была сформирована в Бостоне, штат Массачусетс в 1970 году. Последний альбом группы Music from Another Dimension! вышел в свет в 2012 году.