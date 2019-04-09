Известная голливудская актриса призналась в мошенничестве, ей грозит 20 лет тюрьмы

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Американская актриса Фелисити Хаффман признала себя виновной по делу о мошенничестве с университетами, сообщает Report со ссылкой на CNN.

Актриса, известная своей ролью в сериале "Отчаянные домохозяйки", призналась, что отдала 15 тысяч долларов за фальсификацию результатов SAT ("Академический оценочный тест") для приема дочери в вуз.

Теперь сторона обвинения просит для нее и еще 12 фигурантов дела тюремного заключения. Актрисе может грозить до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее ФБР разоблачило преступную группировку, которая за взятки помогала детям голливудских звезд и богатых людей поступать в престижные вузы. В деле фигурируют уже 50 человек.