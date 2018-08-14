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    Израиль заплатил необходимую сумму Европейскому вещательному союзу для проведения конкурса "Евровидение"

    © Armando Franca/AP

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Израильская корпорация общественного вещания "Кан" заплатила гарантийные 12 млн. евро Европейскому вещательному союзу (EBU), чтобы в стране можно было провести международный песенный конкурс «Евровидение-2019».

    Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.Ru, выплата была осуществлена в последний день заданного EBU срока.

    В случае невыплаты залоговой суммы Израиль лишился бы права проведения "Евровидения", заработанного благодаря победе Нетты Барзилай на конкурсе в прошлом году.

    Министерство финансов Израиля одобрило для "Кан" кредит для оплаты залога. Если залоговые миллионы не будут возвращены корпорации, кредит погасит правительство.

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