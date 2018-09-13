Израиль определился с городом для проведения Евровидения-2019

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» подтвердили, что состязание состоится в израильском городе Тель-Авив.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе "Евровидения".

«Принимающим песенный конкурс «Евровидение-2019» городом стал Тель-Авив, Израиль. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй полуфинал — 16 мая, финал — 18 мая», — указывается в заявлении.

Напомним, что конкурс в этом году выиграла израильская певица Нетта Барзилаи с песней "Toy" (Игрушка). После чего премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал провести "Евровидение-2019" в Иерусалиме.