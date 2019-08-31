Из-за ажиотажа на фильм "Джокер" в Венеции выстроились многочасовые очереди

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом вызвал ажиотаж и многочасовые очереди на Венецианском кинофестивале, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Картина режиссера Тодда Филлипса представлена в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля.Утром в субботу на острове Лидо прошли показы для журналистов и работников киноиндустрии. Из-за большого ажиотажа публике пришлось занимать очереди на сеансы задолго до начала и стоять под палящим солнцем по несколько часов.На показах двухчасовой картины не было свободных мест, финал ленты аудитория встречала долгими аплодисментами. А когда на титрах появилось имя Хоакина Феникса, в залах (один на тысячу, другой на 1400 мест) слышались многочисленные выкрики одобрения.Фильм рассказывает о культовом герое, враге Бэтмена, Артуре Флеке, человеке, страдающем от ментальных проблем и неурядиц в семье, от которого отвернулось общество.
Из-за ажиотажа на фильм "Джокер" в Венеции выстроились многочасовые очередиИз-за ажиотажа на фильм "Джокер" в Венеции очереди
https://report.az/storage/news/8d220fa35736d836a6ceb35b6dd4dbeb/b5a92caf-aec2-4dc5-9859-3931b7323ddd_292.jpg
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