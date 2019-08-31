Из-за ажиотажа на фильм "Джокер" в Венеции выстроились многочасовые очереди

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом вызвал ажиотаж и многочасовые очереди на Венецианском кинофестивале, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Картина режиссераа представлена в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля.Утром в субботу на острове Лидо прошли показы для журналистов и работников киноиндустрии. Из-за большого ажиотажа публике пришлось занимать очереди на сеансы задолго до начала и стоять под палящим солнцем по несколько часов.На показах двухчасовой картины не было свободных мест, финал ленты аудитория встречала долгими аплодисментами. А когда на титрах появилось имя Хоакина Феникса, в залах (один на тысячу, другой на 1400 мест) слышались многочисленные выкрики одобрения.Фильм рассказывает о культовом герое, враге Бэтмена, Артуре Флеке, человеке, страдающем от ментальных проблем и неурядиц в семье, от которого отвернулось общество.