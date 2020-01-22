​ITV объявляет прием песен на Евровидение-2020

В Азербайджане начался национальный отборочный тур песенного конкурса "Евровидение".

Как сообщили Report в Общественной телерадиокомпании (ITV), желающие принять участие в конкурсе "Евровидение-2020" могут отправить свои песни на eurovision2020@itv.az или по whatsapp на номер (050) 235 85 65 до 7 февраля.

В соответствии с требованиями Европейского вещательного союза (EBU) длительность песни должна быть максимум 3 минуты. Песня не должна быть опубликована публично до 1 сентября 2019 года или официально в любых средствах массовой информации (телевидение, радио или интернет-ресурсы). Участники отборочного тура должны также предоставить краткую информацию о себе.

Отметим, что выбор певца, который будет исполнять песню от страны на конкурсе, принадлежит исключительно официальному вещателю Евровидения - Общественному телевидению и радиовещанию (ITV).