ITV назвало имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" - ФОТО

Компания Общественного телевидения и радио назвало имя участника, который представит Азербайджан на "Евровидении-2020".

Как сообщили Report в компании, в Роттердаме (Нидерланды) Азербайджан представит Самира Эфенди.

По информации, для отбора представителя страны был проведен закрытый кастинг с участием 5 кандидатов.

Победитель был определен на основе голосования Международной экспертной группы, в которую вошли музыкальные продюсеры, авторы и композиторы, журналисты, представители телевидения и др.

Полуфиналы песенного конкурса "Евровидение-2020", который под лозунгом “Open up!” ("Откройся!") пройдет в нидерландском городе Роттердам, состоятся 12 и 14 мая на Ahoy Arena. Представитель Азербайджана выступит во второй половине первого полуфинала "Евровидения-2020".