Испанские власти хотят через суд взыскать налоги с Шакиры

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Прокуратура Барселоны подаст иск против певицы Шакиры за уклонение от уплаты налогов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета El Pais.

Налоговая служба завершила расследование, в ходе которого выяснила, что в период с 2012 по 2014 годы она не платила в Испании подоходный налог и налог на имущество, общая сумма задолженности составила 14,5 миллиона евро.

Прокуратура, отклонив аргументы адвокатов, уведомила их, что в ближайшее время подаст иск о совершении трех налоговых преступлений.

Сама Шакира заверяет, что "всегда выполняла свои налоговые обязательства" и "ничего не должна испанским налоговым органам", цитирует заявление ее службы по связям с общественностью газета La Vanguardia.