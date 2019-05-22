Исландию могут наказать за флаги Палестины на Евровидении

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором Евровидения, решает вопрос о санкциях в отношении Исландии из-за демонстрации баннеров с флагами Палестины в прямом эфире конкурса.

Как передает Report со ссылкой на DW, палестинский флаг дважды попал в прямой эфир Евровидения.

Так, его продемонстрировали участники исландской группы Hatari во время объявления баллов и танцоры из труппы Мадонны.

В ЕВС напомнили, что Евровидение не является политическим мероприятием, и демонстрация флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса.

Напомним, конкурс Евровидение-2019 прошёл с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, Израиль. Первое место занял певец из Нидерландов.