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Исландия не выступит очно на конкурсе "Евровидение" в этом году

Исландия не выступит очно на конкурсе "Евровидение" в этом году У члена делегации Исландии на "Евровидение 2021" выявили COVID-19
Шоу-бизнес
19 мая 2021 г. 17:41
Исландия не выступит очно на конкурсе Евровидение в этом году

У члена делегации Исландии на Евровидение 2021 выявили COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Ранее положительный тест на COVID-19 был также выявлен у других челнов исландской группы Daði og Gagnamagnið.

В связи с этим было принято решение, что Исландия не будет выступать очно во втором полуфинале песенного конкурса Евровидение 2021. Вместо этого будет показана репетиция, записанная на сцене 13 мая.

В этом году Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

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Версия на английском языке Iceland won't perform live in this year's Eurovision

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