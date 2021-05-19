Исландия не выступит очно на конкурсе "Евровидение" в этом году

У члена делегации Исландии на "Евровидение 2021" выявили COVID-19

У члена делегации Исландии на Евровидение 2021 выявили COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Ранее положительный тест на COVID-19 был также выявлен у других челнов исландской группы Daði og Gagnamagnið.

В связи с этим было принято решение, что Исландия не будет выступать очно во втором полуфинале песенного конкурса Евровидение 2021. Вместо этого будет показана репетиция, записанная на сцене 13 мая.

В этом году Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.