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Иранского лауреата премии "Оскар" признали виновным в плагиате

Иранского лауреата премии "Оскар" признали виновным в плагиате Суд в Иране признал Асгара Фархади виновным в заимствовании идеи фильма "Герой" из документальной картины "All Winners All Losers" ("Все победители, все проигравшие"), снятого его бывшей студенткой Азаде Масихзаде.
Шоу-бизнес
6 апреля 2022 г. 06:02
Иранского лауреата премии Оскар признали виновным в плагиате

Суд в Иране признал Асгара Фархади виновным в заимствовании идеи фильма "Герой" из документальной картины "All Winners All Losers" ("Все победители, все проигравшие"), снятого его бывшей студенткой Азаде Масихзаде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер обвинен в нарушении авторских прав девушки и плагиате ключевых элементов ее ленты. В титрах Масихзаде указана не была.

Решение суда обжалованию не подлежит. Наказание еще не определено. В худшем случае режиссера обяжут передать "все доходы, полученные от показа фильма в кинотеатрах или онлайн, Масихзаде. Также ему может грозить тюремный срок.

Напомним, что премьера ленты "Герой" прошла в 2021 году на Каннском кинофестивале. Картина получила Гран-при жюри и заработала в мировом прокате 2,5 миллиона долларов.

Главный герой фильма — Рахим, осужденный за долги. Ему выпала возможность выйти из тюрьмы на несколько дней, чтобы встретиться с родными. Тогда же он узнает, что его возлюбленная нашла сумку с крупной суммой. Мужчина не воспользовался ситуацией, чтобы расплатиться с кредиторами, а решил вернуть деньги владельцу.

Отметим, что Фархади - один из самых знаменитых иранских режиссеров. На его счету награды престижных фестивалей и премий. Например, у него есть два "Оскара", которые ему вручили в 2012 и 2017 годах за лучший фильм на иностранном языке. Эти призы он получил за картины "Развод Надера и Симин" и "Коммивояжер", соответственно.

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