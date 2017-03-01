Иранское телевидение закрасило декольте выступавшей на Оскаре Шарлиз Терон - ФОТО

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Актрису Шарлиз Терон показали на иранской новостной телепередаче в платье с пририсованными рукавами и отретушированной зоной декольте, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

Новостной сюжет был посвящен кинопремии "Оскар", прошедшей 27 февраля в Лос-Анджелесе. Терон объявляла победителя в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". На сцену она вышла в платье с открытыми руками и декольте. Из-за того, что законами Ирана запрещено показывать женщин в одежде, не закрывающей все тело, новостное агентство ILNA News отретушировало кадры с актрисой.

Оскар в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила иранская лента "Коммивояжер" режиссера Асгара Фархади. Кинематографист отказался приехать на церемонию из-за ужесточения президентом США Дональдом Трампом иммиграционной политики. Награду за Фархади получала ирано-американка Ануше Ансари, инженер и первая женщина-турист в космосе.