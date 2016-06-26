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    ​Иосиф Кобзон дал концерт в сепаратистской ДНР

    Артист: Я рад снова стоять на этой сцене и выступать для вас

    Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Народный артист СССР и сепаратистской "Донецкой народной республики" (ДНР) Иосиф Кобзон на сцене Донецкого театра оперы и балета выступил с концертной программой для жителей "республики".

    Как передает Report, об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

    "Сегодня особенный, замечательный день. Я рад снова стоять на этой сцене и выступать для вас, "для нашей страны", нашей "Донецкой народной республики". Сегодня мне аккомпанирует замечательный оркестр - музыканты, которые аккомпанировали легендарной Людмиле Зыкиной", - сказал народный артист.

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