Хакеры выложили в сеть серию "Игры престолов" до ее премьеры

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные хакеры разместили в интернете серию телевизионной саги "Игра престолов" до ее официальной премьеры, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о четвертой серии седьмого сезона. Киберпреступникам удалось похитить ее из компьютерных систем индийской компании Star India. Она сотрудничает с американским телеканалом HBO, который ведет показ телесаги. Представители Star India признали, что ее компьютеры подверглись кибератаке. Компания обещала провести расследование с тем, чтобы найти ответственных за проникновение в ее сети.

Как стало известно 1 августа, хакеры также получили доступ к системам канала HBO. Американский журнал Entertainment Weekly сообщил, что злоумышленники заполучили и выложили в интернет информацию о еще не обнародованных сериях "Игры престолов". Сведения о содержании двух из них киберпреступники уже опубликовали. Они утверждают, что в общей сложности им удалось похитить у HBO 1,5 терабайта информации.