Haber Global о скандале при голосовании на "Евровидении"

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о непонятном поведении организаторов "Евровидения" в отношении Азербайджана.

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о непонятном поведении организаторов "Евровидения" в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, в сюжете были озвучены проблемы, связанные с результатами голосования на конкурсе песни "Евровидение-2022".

В частности, отмечалось, что телеканал ITV (Общественное телевидение Азербайджана) распространил заявление и выразил протест относительно того, что организаторы конкурса решили обойтись без прямого включения из Баку, сославшись на техническую проблему, и объявили свои результаты от имени азербайджанского жюри.

В сюжете телеканала Haber Global было подчеркнуто, что происходящее в финале песенного конкурса и принятые после него решения были встречены на ITV с сожалением и разочарованием.

Также отмечается, что, несмотря на готовность представителя ITV объявить результаты голосования жюри во время прямой трансляции, организаторы конкурса не подключили Азербайджан к эфиру и объявили от имени нашей страны совсем другие результаты.