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Haber Global о скандале при голосовании на "Евровидении"

Haber Global о скандале при голосовании на "Евровидении" Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о непонятном поведении организаторов "Евровидения" в отношении Азербайджана.
Шоу-бизнес
17 мая 2022 г. 14:06
Haber Global о скандале при голосовании на Евровидении

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о непонятном поведении организаторов "Евровидения" в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, в сюжете были озвучены проблемы, связанные с результатами голосования на конкурсе песни "Евровидение-2022".

В частности, отмечалось, что телеканал ITV (Общественное телевидение Азербайджана) распространил заявление и выразил протест относительно того, что организаторы конкурса решили обойтись без прямого включения из Баку, сославшись на техническую проблему, и объявили свои результаты от имени азербайджанского жюри.

В сюжете телеканала Haber Global было подчеркнуто, что происходящее в финале песенного конкурса и принятые после него решения были встречены на ITV с сожалением и разочарованием.

Также отмечается, что, несмотря на готовность представителя ITV объявить результаты голосования жюри во время прямой трансляции, организаторы конкурса не подключили Азербайджан к эфиру и объявили от имени нашей страны совсем другие результаты.

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global" "Avroviziya"nın Azərbaycana qarşı skandal hərəkətlərinə dair süjet hazırlayıb - VİDEO

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