Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Американская рок-группа Eagles подала в суд на мексиканский отель с названием Hotel California.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, исковое заявление было подано в понедельник, 1 мая.

В нём говорится, что владельцы отеля в посёлке Тодос-Сантос, штат Нижняя Южная Калифорния, используют название отеля, связанного с группой, в маркетинговых целях.

В частности, указывается, что в гостинице постоянно проигрываются песни группы, среди которых знаменитая композиция Eagles «Hotel California».

Отмечается, что отель получил название Hotel California в 1950-е года, однако с тех пор сменил много названий. В 2001 году заведение было приобретено супружеской парой Стюарт из Канады, которые начали активное продвижение бренда.

В 1976 году Eagles выпустили альбом Hotel California, ставший одним из самых коммерчески успешных в истории рок-музыки.