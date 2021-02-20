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Группа BTS снова возглавили список самых упоминаемых музыкантов в Twitter

Группа BTS снова возглавили список самых упоминаемых музыкантов в Twitter В прошлом году о BTS и K-pop музыке было создано 6,7 миллиарда твитов
Шоу-бизнес
20 февраля 2021 г. 17:28
Группа BTS снова возглавили список самых упоминаемых музыкантов в Twitter

Участники K-pop группы BTS четвертый год подряд возглавили список самых упоминаемых исполнителей в Twitter в 2020-м году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает NME. Эксперты соцсети провели анализ и выявили, что в прошлом году музыкантами из BTS пользователи интересовались больше всего.

Согласно отчету Twitter, в прошлом году о BTS и K-pop музыке было создано 6,7 миллиарда твитов. Это на десять процентов больше, чем в было в 2019-м году.

В результате музыканты южнокорейского бой-бенда обошли Канье Уэста, Бейонсе и Дрейка, которые заняли второе третье и четвертые места, соответственно. Позади также остались Ариана Гранде, Билли Айлиш и Джастин Бибер.

Как ни странно, больше всего твитов о BTS написали жители Индонезии и Таиланда, а граждане Южной Кореи только на третьем месте, далее представители Филиппин и США. Также эксперты заметили всплеск заинтересованности K-pop в Бразилии, Испании, Турции, Франции и Саудовской Аравии.

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