Снимут биографический фильм о Бараке Обаме

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Снимут биографический фильм о президенте США Бараке Обаме.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к съемкам художественного фильма "Барри" приступят в конце марта.

Образ молодого Барака Обамы в фильме создаст актер Девон Террел. В роли супруги Барака Обамы Мишель - Тика Стамптер.

В картине в основном отразятся студенческие годы Обамы.

Режиссер фильма - Викрам Ганди. Всеми организационными работами займется компания Black Bear Pictures и Cinetic Media.

Одну из основных ролей исполнит Паркер Сойерс.

Отметим, что до этого Девон Террел снялся в фильме "12 лет рабства" и пр.