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    Снимут биографический фильм о Бараке Обаме

    Уже известно имя актера, который сыграет молодые годы президента США

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Снимут биографический фильм о президенте США Бараке Обаме.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к съемкам художественного фильма "Барри" приступят в конце марта. 

    Образ молодого Барака Обамы в фильме создаст актер Девон Террел. В роли супруги Барака Обамы Мишель - Тика Стамптер.

    В картине в основном отразятся студенческие годы Обамы.

    Режиссер фильма - Викрам Ганди. Всеми организационными работами займется компания Black Bear Pictures и Cinetic Media.

    Одну из основных ролей исполнит Паркер Сойерс.

    Отметим, что до этого Девон Террел снялся в фильме "12 лет рабства" и пр. 

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