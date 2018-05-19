Гости на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл - ФОТО

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Гости собрались на венчание принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, среди 600 гостей, собравшихся в часовне Святого Георгия - члены королевской семьи, королева Елизавета II, а также американская телеведущая Опра Уинфри, актеры Идрис Эльба и Джордж Клуни с супругой Амаль Клуни, Виктория и Дэвид Бэкхем, британский поп-певец Джеймс Блант, Элтон Джон, теннисистка Серена Уильямс и другие.

На свадьбу пришли и бывшие возлюбленные принца Гарри: с актрисой Крессидой Бонас он встречался с 2012 по 2014 год, а с подругой по школе Челси Дэви - с 2004 по 2010 годы