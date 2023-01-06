Гости из России приезжают в CinemaPlus специально на фильм "Аватар 2"

Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus с 15 декабря приступил к показу одного из самых ожидаемых фильмов последних лет - "Аватар 2: Путь воды", который продолжает бить все кассовые рекорды, сообщает Report.

Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus с 15 декабря приступил к показу одного из самых ожидаемых фильмов последних лет - "Аватар 2: Путь воды", который продолжает бить все кассовые рекорды, сообщает Report.

В связи с санкциями в России были приостановлены показы всех зарубежных фильмов. По этой причине российские киноманы, выбрав сеть кинотеатров CinemaPlus, закрывают залы и проводят специальные показы фильма "Аватар 2".

Сиквел "Аватара" показывает впечатляющие результаты по сборам во всем мире. На сегодняшний день картине удалось собрать 1,5 миллиарда долларов.

Фильм "Аватар 2" можно также посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX.

Режиссер фильма Джеймс Кэмерон.

В ролях Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Джек Чемпион, Джеймс Флеттерс, Тринити Джо-Ли Блисс и обладательница "Оскара" Кейт Уинслет.

Коротко о фильме: После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.