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    Госпитализирован известный турецкий актер

    В настоящее время Кузей Варгын находится в реанимации в тяжелом состоянии

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Госпитализирован известный турецкий актер Кузей Варгын.

    Как сообщает Report, со ссылкой на турецкие СМИ, в настоящее время актер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    К.Варгын страдает гипертонией. В 2014 году актер был госпитализирован по причине высокого артериального давления и в течение длительного времени находился без сознания. В 2015 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона и он получал длительное стационарное лечение. 

    Несмотря на проблемы со здоровьем, К.Варгын продолжает сниматься в фильмах и сериалах. 

    Отметим, что актер родился 15 июня 1940 года. Он начал сниматься в кино в 1960 году.

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