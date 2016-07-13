Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Госпитализирован известный турецкий актер Кузей Варгын.

Как сообщает Report, со ссылкой на турецкие СМИ, в настоящее время актер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

К.Варгын страдает гипертонией. В 2014 году актер был госпитализирован по причине высокого артериального давления и в течение длительного времени находился без сознания. В 2015 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона и он получал длительное стационарное лечение.

Несмотря на проблемы со здоровьем, К.Варгын продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Отметим, что актер родился 15 июня 1940 года. Он начал сниматься в кино в 1960 году.