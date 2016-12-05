Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Москве госпитализирован известный российский певец Крис Кельми.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 61-летний артист в настоящее время находится в реанимации одной из столичных клиник, куда попал из-за острой боли.

После обследования медики отправили певца в реанимацию для прохождения курса интенсивной терапии. Состояние артиста сейчас оценивается врачами, как тяжелое.

Крис Кельми - певец и композитор, исполнитель хитов "Замыкая круг" и "Ночное рандеву". Всего за свою более чем 20-летнюю музыкальную карьеру Кельми записал десять альбомов.