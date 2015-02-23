"Город героев" удостоен "Оскара" как лучшая анимация

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ "Город героев" режиссеров Дона Холла и Криса Уильямса стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, лучшим анимационным короткометражным фильмом стало "Меню" режиссера Патрика Осборна.

Приз за лучшую женскую роль второго плана достался Патрисии Аркетт за фильм "Отрочество".

Названы также лауреаты "Оскара" в технических номинациях. Премия за визуальные эффекты досталась фильму "Интерстеллар", за лучший звук - "Одержимости", за лучший монтаж звука - "Снайперу".