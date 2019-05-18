​Google назвал возможных победителей Евровидения-2019

Компания Google составила рейтинг возможных финалистов международного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных запросов пользователей в поисковой системе.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании, который приводит ТАСС.

«Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран», — говорится в пресс-релизе компании, который приводит ТАСС.

Согласно рейтингу, наибольшие шансы победить имеет представитель Франции Билал Ассани.

Второе и третье места в рейтинге популярности среди интернет-пользователей занимает группа Hatari из Исландии и российский певец Сергей Лазарев.

Кроме того, в десятку лучших вошли участники из Нидерландов, Белоруссии, Швейцарии, Италии, Сан-Марино, Швеции и с Кипра.