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Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов впервые за 63 года

Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов впервые за 63 года Объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) объявил о забастовке голливудских актеров, так как переговоры о повышении зарплат с киностудиями и стриминговыми компаниями не принесли результата.
Шоу-бизнес
14 июля 2023 г. 02:47
Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов впервые за 63 года

Объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) объявил о забастовке голливудских актеров, так как переговоры о повышении зарплат с киностудиями и стриминговыми компаниями не принесли результата.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

Так, в забастовке примут участие более 150 тысяч актеров и актрис. Они присоединятся к сценаристам, которые продолжают бастовать более двух месяцев. Профсоюз объявил, что забастовка начнется в полночь по времени Лос-Анджелеса (11.00 утра по бакинскому времени).

Последний раз в истории Голливуда актеры и сценаристы проводили совместную забастовку в 1960 году.

После того, как было объявлено о решении профсоюза, актеры фильма "Оппенгеймер" Киллиан Мерфи и Эмили Блант покинули премьеру картины в Лондоне, сообщил режиссер Кристофер Нолан.

В ходе забастовки актеры не будут участвовать в съемках и рекламных кампаниях, а также присутствовать на премьерах фильмов и сериалов. Ранее из-за забастовки сценаристов уже отложили съемки нового сезона "Очень странных дел" и сериала "Хитрости".

В начале мая Гильдия сценаристов Америки объявила о забастовке. Она началась после безуспешных переговоров сценаристов с группой крупнейших киностудий и стримингов об условиях перезаключения коллективного контракта. Сценаристы требуют более высокой оплаты труда, авторские отчисления за свои произведения, выходящие на стримингах, а также отрегулировать использование искусственного интеллекта.

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Версия на азербайджанском языке Hollivud aktyorları son 63 ildə ilk dəfə ssenaristlərin tətilinə qoşulublar

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