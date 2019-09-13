Главный герой фильма "ЖАРА": Уже многие мои друзья сказали: "Ого, мы хотим в Баку!" - ИНТЕРВЬЮ

С 5 сентября в кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus проводится показ романтической комедии "ЖАРА". Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку. Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главных ролях в клипах Эмина Агаларова на песни "Невероятная" и "Wicked Game".

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report главный герой фильма «Жара» Наиль Абдрахманов рассказал о том, как ему пришлось менять внешность, чтобы сыграть бакинца, об интересных моментах во время съемок и впечатлениях о Баку.

Наиль, вы сыграли главную мужскую роль в комедии «Жара». Расскажите, о чем, по-вашему, этот фильм?

Фильм о выборе, о том, как ты остаешься верен этому выбору, будь то личная жизнь или дело, которым занимаешься, о дружбе и о музыке. Конечно, о музыке, потому что здесь всех так или иначе объединяет именно музыка. С одной стороны, сам фестиваль «Жара», а с другой, на фоне музыки сходятся герои… Сходятся они в дружбу или в любовь, будет известно только после просмотра картины.

В фильме вы играете азербайджанца Мурада. Насколько сложно было вжиться в роль?

Я сам не азербайджанец, я татарин, причем не с ярко выраженной восточной внешностью, поэтому за две недели успел отрастить щетину. До этого был полностью выбрит для съемок в другом проекте. Также мне волосы покрасили в черный цвет. После внешности дело оставалось за акцентом. Мы решили, что если делать сильный акцент, получится слишком карикатурно. После приезда в Баку я пообщался с местными и увидел, что многие любят тянуть звуки, например: «дааааа». Это потом в фильме я вставлял немножко, но очень аккуратно. Потом на озвучке мы акцент еще больше подобрали и его почти не осталось. И это было правильно, чтобы избежать какой-то нарочитости.

Первый съемочный день был показателем, потому что мы снимали в антикварном магазине, я уже сидел в костюме, гриме, и, пришли местные жители и начали обращаться ко мне на азербайджанском. Это был такой хороший знак того, что они приняли меня за своего.

Расскажите об интересных моментах во время съемок.

Для меня все моменты были интересными, потому что в Баку я был в первый раз и любая локация была в новинку.

Каким показан Баку в фильме? Как думаете, захотят ли еще больше россиян после просмотра побывать в Азербайджане?

Баку, можно сказать, это отдельный герой фильма. Он показан очень ярко, очень колоритно, красиво. Уже многие мои друзья сказали: «Ого, мы хотим в Баку. Даже не думали, что это такой современный и крутой город, но вместе с тем очень романтичный». Я уверен, что многие зрители захотят побывать в Баку. Это факт. В этом уже многие признались, писали отзывы после просмотра и даже мне писали в соцсетях. Однозначно, да!

Игбал Рустамов