Глава корпорации Universal Music Group заразился коронавирусом

Тесты на коронавирус исполнительного директора крупнейшей в мире звукозаписывающей корпорации Universal Music Group Лючиана Грейнджа дали положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Variety.

Бизнесмен был доставлен в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В пятницу Universal Music Group проинформировала о временном закрытии своей штаб-квартиры в Санта-Монике (штат Калифорния) после того, как у одного из сотрудников было выявлено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.

Variety отметил, что 29 февраля Грейндж праздновал свое 60-летие в калифорнийском гольф-клубе "Мэдисон", где присутствовал ряд известных американских предпринимателей, включая главу корпорации Apple Тима Кука.