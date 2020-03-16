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Глава корпорации Universal Music Group заразился коронавирусом

Глава корпорации Universal Music Group заразился коронавирусом

Тесты на коронавирус исполнительного директора крупнейшей в мире звукозаписывающей корпорации Universal Music Group Лючиана Грейнджа дали положительный результат. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Variety.

Бизнесмен был доставлен в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В пятницу Universal Music Group проинформировала о временном закрытии своей штаб-квартиры в Санта-Монике (штат Калифорния) после того, как у одного из сотрудников было выявлено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.

Variety отметил, что 29 февраля Грейндж праздновал свое 60-летие в калифорнийском гольф-клубе "Мэдисон", где присутствовал ряд известных американских предпринимателей, включая главу корпорации Apple Тима Кука.

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